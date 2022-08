Voet in schoen gevonden in heetwaterbron Yellowstone

Een medewerker van het Amerikaanse Yellowstone Park heeft deze week resten van een voet in een schoen gevonden in een van de warmwaterbronnen. De schoen dreef op het gloeiend hete water en toen duidelijk werd dat er ook een voet in zat, werd het park dinsdag gesloten.

Een woordvoerder van Yellowstone liet donderdag aan buitenlandse media weten dat bezoekers inmiddels weer welkom zijn. De politie onderzoekt de vondst, maar er zijn nog geen details bekendgemaakt.

De heetwaterbron waarin de voet werd gevonden is 16 meter diep en zowat 60 graden warm. Het is geen geiser, waar water uit omhoogspuit, omdat het circulerende water daar niet de juiste temperatuur voor bereikt.

In 2016 overleed een man in het beroemde natuurpark, dat grotendeels ligt in de staat Wyoming, nadat hij het wandelpad had verlaten en in een geiser was terechtgekomen.