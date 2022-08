Dodentol van overstromingen in noordwesten van China loopt op tot 17 slachtoffers

Bij plotse overstromingen in het noordwesten van China zijn al zeventien mensen om het leven gekomen. Zeventien anderen zijn nog steeds vermist, meldt staatsomroep CCTV vrijdag.

De zware regenval leidde op woensdagavond tot plotse overstromingen in de bergen in de provincie Qinghai, nabij de stad Xining. Meer dan 6.000 mensen werden getroffen. In de getroffen regio wonen vooral de Hui- en Tu-minderheden. De regenval veroorzaakte aardverschuivingen die op hun beurt rivieren blokkeerden en omleidden. Twee gebouwen spoelden weg en veertien andere gebouwen liepen ernstige schade op.

22 mensen die als vermist werden opgegeven, zijn intussen terecht. Ongeveer 2.000 mensen waren betrokken bij de reddingswerkzaamheden.

Zware regenbuien komen vaak voor in het centrum en het zuiden van China aan het einde van de lente en het begin van de zomer. China wordt dit jaar echter geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. In sommige regio’s, zoals Sichuan, is het ook verzengend warm.