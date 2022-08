Duitse bondskanselier Olaf Scholz moet nogmaals getuigen in bankschandaal

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz moet zich vrijdag opnieuw verantwoorden in een onderzoek naar een schandaal rond de particuliere Hamburgse Warburg-bank, dat zich afspeelde toen hij burgemeester van Hamburg was. De financiële top van de gemeente Hamburg zou mogelijk een dubieuze invloed hebben gehad op de behandeling van de fraudezaak. Het is de tweede keer dat Scholz bij de parlementaire commissie in Hamburg moet opdraven.

De bank staat centraal in een al jaren aanslepend onderzoek naar een internationaal georiënteerde fraude waarbij banken, topadvocaten en aandelenhandelaars systematisch dividendbelasting ontdoken en “te veel betaalde” dividendbelasting terugvorderden die vaak nooit betaald was. Het geldt als het grootste belastingschandaal ooit in de Bondsrepubliek, maar de trucs werden niet alleen in Hamburg toegepast.

De dividendtruc, die in Duitsland bekendstaat als het cum-ex-schandaal, bestond uit het snel kopen en verkopen van pakketten aandelen rond de datum dat dividend wordt uitbetaald. Daarbij werd maar één keer dividendbelasting betaald, maar vroegen zowel verkopers als kopers van de aandelen om een teruggave van die belasting.

Op die manier wisten betrokkenen bij de dividendconstructies tussen 2001 en 2016 naar verluidt ruim 55 miljard euro te ontfutselen. De Duitse belastingdienst zou hierdoor op zijn minst bijna 32 miljard euro zijn misgelopen, nog afgezien van de verliezen die andere Europese landen leden, met name Frankrijk, Italië, Denemarken en België. Uiteindelijk kwam de zaak in 2017 aan het licht door een klokkenluider.

De bondskanselier heeft grote moeite om verdenkingen van zich af te schudden. Scholz was in de periode 2011 tot 2018 burgemeester van Hamburg, waarna hij minister van Financiën werd in het kabinet van toenmalig bondskanselier Angela Merkel. De commissie in Hamburg onderzoekt of lokale politici de bank hebben geholpen, zodat die de ten onrechte geclaimde belastingteruggaven niet zou moeten betalen: concreet gaat het over een poging om 47 miljoen euro aan belastingen terug te vorderen die niet werd doorgeduwd.

De commissie wil Scholz aan de tand voelen over drie ontmoetingen die hij had met Max Warburg er Christian Olearius in 2016 en 2017, de mede-eigenaren van de Warburg-bank. In het eerste verhoor gaf Scholz de ontmoetingen toe, maar verklaarde dat hij zich de inhoud van de gesprekken niet meer kon herinneren. Scholz heeft steeds ontkend druk te hebben uitgeoefend op de belastingdienst van Hamburg.