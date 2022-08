Stoep aanmeldcentrum in Brussel overvol met asielzoekers: politie ingezet om gevaarlijke situaties te vermijden, Vluchtelingenwerk Vlaanderen vraagt om federale rampenfase

Nadat buren de overlast aan de achterkant van Klein Kasteeltje aanklaagden – daar waar de toegangspoort tot het aanmeldcentrum zich bevindt – besliste Brussels burgemeester Philippe Close via een politiebevel beslist dat de asielzoekers aan de voorste toegangspoort moeten verzamelen. Donderdag had Fedasil nog geen oplossing voor die nieuwe situatie, en bleef het aanmeldcentrum dicht.

De stoep voor het Klein Kasteeltje stond vrijdagochtend opnieuw overvol, terwijl de aanwezige politieagenten ervoor moeten zorgen dat voorbijrijdende wagens geen mensen raken. De mensen die vooraan aanschuiven werden daar geselecteerd door de medewerkers van Fedasil, en dan te voet omgeleid naar het aanmeldcentrum aan de achterkant. De rij met families, alleenstaande vrouwen, kinderen en zieke mensen werd volledig weggewerkt, maar geen enkele van de alleenstaande mannen mocht zich vrijdag aanmelden.

Na een politiebevel van Brusselse burgemeester Philippe Close zullen de asielzoekers aan de voorkant van het Klein Kasteeltje blijven verzamelen, naast de Brusselse Kleine Ring. “We zorgen samen met staatssecretaris De Moor voor een andere organisatie buiten om ook een evenwicht te hebben met de buurtbewoners. Het gaat om een nieuwe situatie voor de verschillende diensten en we blijven hierover continu in contact”, vertelt Carole Poncin, woordvoerster van Close.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil federale rampenfase geactiveerd zien

Vluchtelingewerk Vlaanderen wil graag snel beterschap zien in de asielcrisis en de toestand aan het Klein Kasteeltje. Directeur Tine Claus ging vrijdagochtend zelf de toestand bekijken voor de poorten van het aanmeldcentrum. Ze vraagt dat de federale regering de rampenfase aankondigt en snel maatregelen neemt.

De huidige asielcrisis duurt volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen al sinds oktober. Toen de poorten van Klein Kasteeltje donderdag toe bleven en niemand asiel kon aanvragen, zagen ze dat de maat bijna vol is. Claus vraagt dat er ingegrepen wordt.

“Ga over op hotelopvang in afwachting van noodopvang, kondig de federale rampenfase af zodat de minister van Binnenlandse Zaken zowel personeel als gebouwen kan opvorderen en zet de civiele bescherming in om deze noodsituatie ongedaan te maken”, somt ze op. “Een maand geleden nam de federale regering een pakket van maatregelen aan en vandaag kunnen we enkel vaststellen dat die niet volstaan”, vervolgt Claus.

De wachtrijen aan Klein Kasteeltje hebben zich na een klacht van overlast door buren verplaatst naar de voorkant. “De buurtbewoners zijn aan het klagen. Wij begrijpen dat, want mensen op straat laten staan is nooit de bedoeling. Ondertussen zit ook het personeel van Fedasil op het tandvlees”, stelt Claus.

De directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen zag dat heel wat asielzoekers steeds wanhopiger worden door de situatie. De families, alleenstaande vrouwen, minderjarigen en zieke mensen krijgen voorrang. Intussen slapen alleenstaande mannen al dagen op straat in de hoop asiel aan te vragen.

“Alleenstaande mannen zijn sinds het begin van de crisis steeds slachtoffer, omdat zij niet als kwetsbaar gezien worden. Een man die wekenlang geen rustplaats heeft, geen bed, bad en brood, wordt ook heel snel kwetsbaar. We zien heel tragische situaties waar de medische toestand van mensen snel achteruit gaat”, besluit Claus.

