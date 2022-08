Trucker verliest controle over stuur, ramt bushokje en komt daarna in voortuin terecht

De man vernielde verkeersborden, een brievenbus en een bushokje en kwam tot stilstand in de voortuin van een woning. — © IF

Gistel

Donderdagavond verloor een Duitse trucker in Gistel de controle over het stuur van zijn vrachtwagen nadat hij vermoedelijk onwel is geworden. De man belandde met zijn gevaarte naast de rijbaan en verniel top zijn weg enkele verkeersborden en een bushokje, om tot stilstand te komen in een voortuin. De man werd naar het ziekenhuis gebracht.