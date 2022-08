Vanaf maandag Brusselse infolijn over apenpokkenvirus

Mensen die vragen hebben of meer informatie wensen over het apenpokkenvirus kunnen vanaf maandag 22 augustus terecht op het nummer 02/214.19.29. Vragen over deze epidemie, de symptomen van dit virus, de preventie- en beschermingsmaatregelen, de beschikbare testen en vaccins, de criteria waaraan men moet voldoen om toegang te hebben tot vaccinatie, de procedures of aangaande de locaties waar men terecht kan voor screening en vaccinatie kunnen hier behandeld worden. De GGC benadrukt wel dat het niet mogelijk zal zijn om via dit kanaal een test- of vaccinatieafspraak te maken.

De infolijn, bedoeld voor het grote publiek en mensen die werken in de gezondheidszorg, is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9 tot 13.00 uur in het Frans, het Nederlands en het Engels.