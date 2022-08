TOT ONZE GROTE SPIJT. Hij haalde de ring boven, maar zij zei nee: “Ik vond mezelf niet passen in een bruidsjurk”

Ze zaten in een idyllische setting in Knokke. Hij haalde de ring boven, maar Loes liet hem niet uitspreken. “Nee! Vraag het niet”, zei ze in paniek. Want Loes zag zichzelf niet zichzelf niet passen in een mooie bruidsjurk. Ze worstelde te veel met haar gewicht. Vijftien jaar later heeft ze spijt, want ze beseft dat ze uiterlijk vertoon belangrijker maakte dan de liefde. Misschien is het nog niet te laat…