Brandweerman beschrijft aanval van alligator: “Ik voelde hoe haar tanden mijn schedel doorboorden”

Brandweerman Juan Carlos La Verde (34) ging op 3 augustus zwemmen in Lake Thonotossa, een dertigtal kilometer ten noordoosten van Tampa, voor een promotievideo van zijn avonturenbedrijfje. Een vriend bestuurde een drone die beelden moest maken van zijn zwempartij, en legde de aanval vast: plots is te zien hoe een 3,5 meter lange alligator bijzonder snel naar de man toe zwemt, waarna de twee in een strijd op leven en dood verwikkeld raken.

“Mijn hele hoofd en de bovenkant van mijn borstkas zaten in haar mond”, aldus La Verde. “Ik voelde haar tanden door mijn vlees boren, daarna hoorde ik een luide krak. Daarna nam mijn instinct het over: ik greep haar snuit en trok, maar ze beet nog eens. Ik voelde hoe haar tanden mijn schedel doorboorden.” Daarna duwde La Verde zijn hand in de mond van het dier. “Toen liet ze me los.”

La Verde zwom snel naar de oever, maar voelde plots een hevige pijn. “Het was ondraaglijk, een migraine die begon achter mijn ogen en die uitstraalde naar de onderkant van mijn kaak. Pas toen realiseerde ik me dat die luide krak die ik gehoord had het geluid was van mijn kaak die gebroken werd.”

De man bevond zich op dat moment in een tuin, had nog de helderheid om zichzelf te bedekken zodat enkele spelende kinderen zijn gruwelijke wonden niet zouden zien, en wandelde naar de locatie waar zijn vriend zich bevond. “Het voelde aan als een marathon”, zegt La Verde.

Zes uur durende operatie

Daar konden met behulp van een EHBO-doos de eerste zorgen toegediend worden, waarna een ambulance hem naar het ziekenhuis bracht. Tijdens een operatie van zes uur werden zijn gezicht en kaak gereconstrueerd, maar moest ook een craniotomie worden uitgevoerd. Daarbij wordt een stuk schedel weggehaald, zodat de chirurgen een stuk van zijn temporale kwab – die doorboord was tijdens de aanval – konden verwijderen.

La Verde moet een helm dragen om zijn schedel te beschermen, en lijdt aan gezichtsverlamming door een doorgesneden zenuw, maar herstelt verrassend vlot van zijn gevecht met de dood. En zijn eeuwige optimisme blijft ook overeind: “De wereld is een plek vol uitdagingen, gevuld met metaforische alligators, maar dat mag je niet tegenhouden om te gaan zwemmen”, klinkt het.