Bekende modellenmanager gearresteerd in Nederland op verdenking van tientallen zedenmisdrijven

Een bekende Israëlische manager van modellen die verdacht wordt van seksueel geweld tegen tientallen vrouwen, is donderdagavond opgepakt in Amsterdam toen hij een restaurant verliet. De arrestatie van Shai Avital is het resultaat van een gezamenlijke operatie van de Nederlandse en Israëlische politie, aldus Israëlische media.

Het Openbaar Ministerie van Amsterdam bevestigt dat er een aanhouding is geweest. “Het gaat om een 44-jarige man met de Israëlische nationaliteit”, zegt een woordvoerder. Op foto’s in Israëlische media is te zien dat de man – geboeid, met zwart T-shirt en zwarte pet op – wordt geflankeerd door Nederlandse agenten, in het gebied rond het Leidseplein. Hij zou zijn herkend door een agent, waarop is besloten de aanhouding in gang te zetten. De Amsterdamse politie zegt uit oogpunt van privacy geen mededelingen te kunnen doen.

De verwachting is dat Shai Avital snel zal worden uitgeleverd aan Israël, dat een jaar geleden een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde. Avital woonde destijds in Hongarije, en weigerde om naar Israël te komen om zich er te verdedigen nadat 26 vrouwen een klacht tegen hem hadden ingediend wegens seksueel geweld. Eén getuigenis rept volgens Israëlische media van verkrachting. Een slachtoffer beweert dat Avital met haar een kamer binnenkwam, de deur dichtsloeg, naar haar toe liep en “zijn handen naar binnen stak en met zijn vingers duwde”. Het slachtoffer zei ook dat hij zijn broek uitdeed en haar middel met geweld vastgreep. Avital heeft de feiten altijd ontkend, en heeft de bekende advocaat Shashi Gazo in de arm genomen.

Bedreigingen

Volgens een Israëlisch televisieprogramma bedreigde Avital een aantal van de vrouwen, zodat ze niet naar de politie zouden stappen. Hij claimde goede connecties te hebben bij de politie, waardoor een aangifte kansloos zou zijn. “Hij heeft geen probleem als je naar de politie stapt, omdat hij daar iedereen kent”, aldus een voormalige medewerker in het programma Hazinor. In 2009 betaalde Avital ruim 30.000 euro ‘zwijggeld’ aan een model dat hij seksueel had belaagd. Het programma liet ook seksueel getinte berichten zien die Avital naar vrouwen stuurde, onder wie enkele minderjarigen.

De Israëliër vertegenwoordigde jarenlang de bekendste modellen van het land. De eerste beschuldiging tegen hem dateert uit 2005, toen hij samen met de baas van het Israëlische Fashion Channel werd gearresteerd voor het lastigvallen van een model in een club in Tel Aviv. Naderhand spraken meerdere modellen uit het land zich op sociale media uit over zijn praktijken, onder wie Hila Krugman en Big Brother-ster Gal Gvaram.