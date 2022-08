China test nu ook vissen op coronavirus: “Gaan ze hoogrisicocontacten in quarantaine plaatsen?”

In China testen de autoriteiten nu ook vissen die op zee werden gevangen op Covid-19 in een poging om een grote uitbraak van het coronavirus in te dammen, dat tot grote hilariteit van heel wat gebruikers op sociale media.

Beelden van vissen die in de havenstad Xiamen aan een test worden onderworpen, worden gretig online gedeeld, met uiteenlopende reacties als gevolg. “Wat doen ze met hoogrisicocontacten? De vissen op zee in quarantaine plaatsen?”, vroeg iemand zich onder andere af. “Naar een quarantainecentrum als ze positief zijn?”

Een vertegenwoordiger van de gezondheidsautoriteiten van Xiamen bevestigde dat niet alleen terugkerende vissers, maar ook de vis die ze vingen, worden getest. “Wat binnenkomt, moet worden getest”, klonk het vrijdag. De demarche kwam er nadat het district Jimei vorige maand met een nieuwe richtlijn wees op het gevaar van illegale handel met buitenlandse vissers op zee en eiste dat vissers én hun vangst aan een test worden onderworpen wanneer ze aan land komen.

Het Chinese beleid om het coronavirus een halt toe te roepen, is het strengste ter wereld. Terwijl de rest van de wereld met het virus tracht te leven, legt Peking zijn bevolking nog steeds herhaaldelijk langdurige lockdowns en massale tests op. Buitenlanders worden nog altijd grotendeels geweerd en wie wel het land binnen mag, moet verplicht zeven dagen in quarantaine verblijven in een hotel.

In heel wat stedelijke gebieden dienen de inwoners zich om de drie dagen te laten testen. Ze moeten een negatieve test kunnen voorleggen voordat ze winkels, markten of zelfs hun eigen appartementsgebouw mogen betreden. Iedereen die in contact komt met het virus moet zich isoleren, en wie positief blijkt, wordt in het ziekenhuis opgenomen. Waar gevallen uitbreken, worden hele wijken afgegrendeld. Alle draconische maatregelen ten spijt heeft China te kampen met een grote golf van nieuwe coronagevallen, te wijten aan de omikronvariant.