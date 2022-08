Zette Palestijnse president Abbas aan tot haat? Duitse politie opent onderzoek naar uitspraak over “vijftig Israëlische Holocausts”

De Berlijnse politie is vrijdag een onderzoek begonnen naar de vraag of de Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft aangezet tot haat tijdens een persconferentie in Berlijn op dinsdag. In aanwezigheid van bondskanselier Olaf Scholz, verweet Abbas toen Israël al “vijftig Holocausts” te hebben gepleegd tegenover Palestijnen. Daar kwam kritiek op, onder meer van Scholz.

Volgens de politie is nu tegen Abbas een aangifte gedaan wegens het bagatelliseren van de Holocaust. De Palestijnse president was op de persconferentie door een journalist gevraagd of hij zich bij Israël zou verontschuldigen voor de Palestijnse aanslag tijdens de Olympische Spelen in München in 1972, nu vijftig jaar geleden. Daarbij doodde een Palestijnse commando elf Israëlische Olympiërs. Abbas verweet Israël daarna een veelvuldige Holocaust ten aanzien van de Palestijnse bevolking te hebben gepleegd.

Het is nu de vraag of het Berlijnse onderzoek tot een vervolging kan leiden. De Palestijnse president was immers te gast was en zou daarom diplomatieke immuniteit moeten genieten. Maar Duitsland erkent Palestina niet officieel als staat, waardoor Abbas geen immuniteit geniet als bezoekend staatshoofd.