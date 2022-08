“De deur is helemaal in frut”: politie valt per ongeluk binnen in appartement van Jules

“Oeps, sorry meneer, klein foutje van ons”: Jules en zijn vrouw uit Hoboken wisten niet wat er gebeurde toen ze donderdagnamiddag terug thuis kwamen en negen gewapende agenten van de federale politie in hun living zagen staan. Ze waren in het gebouw voor een huiszoeking, maar vergisten zich van verdieping, waardoor ze de verkeerde deur hadden ingebeukt. “Ik denk dat ze analfabeten zijn, want mijn naam staat duidelijk op de bel en op mijn deur.”