Britse inlichtingenchef: “Poetin verliest informatieoorlog in Oekraïne”

Rusland is er niet in geslaagd om op het vlak van cyberspace terrein te winnen op Oekraïne. Dat heeft Jeremy Fleming, het hoofd van de Britse inlichtingendienst GCHQ, gezegd. In een opiniestuk in het Britse magazine The Economist schrijft hij dat de Russische president de informatieoorlog in Oekraïne en in het Westen ruimschoots verloren heeft. “Hoewel dat een reden is om te vieren, moeten we niet onderschatten hoe Russische desinformatie elders in de wereld speelt. Het land heeft onverantwoordelijk en willekeurig gebruikgemaakt van offensieve cyberinstrumenten.”