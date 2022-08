Opvallende getuigenis tijdens (tweede) proces tegen R. Kelly: “Hoe vaak we seks hadden voor ik 18 werd? Ontelbare keren. Honderden keren”

Een Amerikaanse vrouw zegt zanger R. Kelly haar in de jaren ‘90 “honderden keren” heeft verkracht voor ze 18 jaar oud was. Dat schrijft The Independent.

Kelly (55) staat dezer dagen in Chicago terecht in een proces over het bezit van kinderpornografie. Maandag getuigde een inmiddels 37-jarige vrouw – die enkel bekend is onder het pseudoniem ‘Jane’ – dat ze de zanger leerde kennen toen ze 13 jaar oud was, en ze samen met een tante (een professionele zangeres) een bezoek bracht aan zijn muziekstudio.

Toen ze 14 jaar oud was, betastte de toen 30-jarige Kelly voor het eerst haar borsten tijdens bezoekjes aan de studio en aan de privéwoning van de zanger, en “begon hij met penetratie”, aldus de vrouw. Toen ze 15 jaar oud was, hadden ze volgens de vrouw voor het eerst seks. “Ontelbare keren, honderden keren”, antwoordde de vrouw op de vraag van de openbare aanklager hoe vaak ze seks hadden voor ze meerderjarig werd.

Kelly zit momenteel al een celstraf van 30 jaar uit voor sekshandel en afpersing in de staat New York.