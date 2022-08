Carl Hoefkens sluit niet uit dat Vanaken naar West Ham vertrekt: “Ik begrijp dat hij wil gaan”

LEES OOK: ”Het is nu of nooit voor Hans Vanaken. Waarom nog een keer naar Eupen of Seraing terwijl Old Trafford, Anfield en Stamford Bridge wachten?”

KV Kortrijk op zondag: daar waren niet al te veel vragen over in het Belfius Basecamp. De aanwezigen wilden vooral weten hoe het gesteld is met Hans Vanaken, die graag naar West Ham United en de Premier League wil. Na zeven jaar, vijf titels en twee Gouden Schoenen is de Rode Duivel aan iets nieuws toe. Maar Club zegt momenteel njet tegen een vertrek van het icoon. “Hans is een ongelofelijke speler die al heel veel gedaan heeft voor deze club”, sprak Carl Hoefkens tijdens zijn wekelijkse persbabbel. “Hij heeft ook een grote invloed op onze manier van voetballen. Zo lang hij hier is, werk ik met hem. Zondag zit hij ook gewoon in de selectie en zal hij spelen.”

Tussen bestuur en speler

Hoefkens kon niet onomwonden zeggen dat Vanaken zal blijven, ook al is een vertrek voor blauw-zwart onbespreekbaar. Vanaken zelf wil graag naar Engeland, waardoor het hele dossier toch een dubbeltje op z’n kant wordt. Zijn coach toont begrip. “Natuurlijk begrijp ik dat Hans de Premier League overweegt”, aldus Hoefkens. “Dat is heel normaal. Als coach wil ik natuurlijk dat hij blijft, maar het is logisch dat een speler zo’n aanbieding in overweging neemt. Ik heb gezegd dat ik graag met hem wil blijven werken. Of hij dat meeneemt in zijn keuze: dat is aan hem. Verder is dat iets tussen het bestuur en hijzelf.”

Of hij Vanaken zelf nog probeert te overtuigen? “Hans weet dat mijn respect voor hem als voetballer en als mens ongelofelijk groot is”, aldus Hoefkens. “Club heeft momenteel heel duidelijk neen gezegd, en verder heeft Hans ongelofelijk goed getraind deze week. Hij is helemaal mee met de wedstrijdvoorbereiding voor Kortrijk.” Mentaal niet klaar voor een match zoals dat eerder De Ketelaere en Lang overkwam: dat is niets voor Vanaken. “Het verschil? Hij staat al veel verder in zijn carrière en heeft al van alles meegemaakt. Ook deze situatie heeft hij al meegemaakt”, weet Hoefkens. “Lang en De Ketelaere beginnen pas en kregen voor de eerste keer met zo’n zaken te maken.”

Het wordt dus bang afwachten voor Hoefkens, die overigens de goede lijn van Leuven gewoon wil verder trekken tegen KVK. Met Nusa en Skov Olsen, die gewoon fit raken. Maar zonder Buchanan. “Hij zal nog enkele weken out blijven”, wist Hoefkens nog te melden. Ten slotte werd Ordonez, de 18-jarige verdediger die voor 4 miljoen overkwam uit Ecuador, werd officieel overgeheveld naar de A-kern. “Joel verteert alles vlot, dus dan is het logisch dat we hem meteen opnemen bij de grote jongens”, klonk het nog.