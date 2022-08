Deze wedstrijden mag u dit weekend niet missen: vuurwerk op Old Trafford, Lukaku weer in San Siro en topper in Frankrijk

Slechts zeven wedstrijden in de Jupiler Pro League dit weekend, dus wordt het eens te meer interessant om de buitenlandse competities te volgen. Van de terugkeer van Lukaku in San Siro tot de clash in Engeland. Wij selecteerden vijf wedstrijden in het buitenland die u niet mag missen.

1. Kan Kompany nog eens winnen?

Vincent Kompany heeft voorlopig niet de beste week achter de rug. De voormalige trainer van Anderlecht speelde dinsdag - na het eerdere verlies van vorig weekend tegen Watford (1-0) - gelijk tegen Hull City. De pas gedegradeerde ploeg van Vince The Prince blijft op die manier achter met vijf op vijftien in de Engelse Championship. Niet de start waar ze op hoopten. Tijd om zich te herpakken tegen Blackpool, dat al een punt meer telt.

Zaterdag 16.00 uur: Burnley - Blackpool

2. Weerzien tussen Lukaku en de Ultra’s

Hoe wordt Romelu Lukaku zaterdag onthaald door de fans van Inter? De Belgische aanvaller speelt zijn eerste officiële thuismatch voor de Milanese club sinds zijn terugkeer van Chelsea. Toen de transfer bekendgemaakt werd, riepen de Ultra’s - het verraad van een jaar eerder toen hij de club verliet indachtig - nog op om niet te juichen voor de Rode Duivel. Maar na zijn goal op de openingsspeeldag, zullen velen hem al opnieuw in de armen hebben gesloten.

Zaterdag 20.45 uur: Inter - Spezia

© ISOPIX

3. Duel tussen Gentse kampioenen

De Buffalo-fans raden we aan om van hun competitievrij weekend - in België krijgen Anderlecht, Antwerp en Gent rust met het oog op de terugwedstrijd van de Europese kwalificaties - te profiteren om de blik richting Ligue 1 te wenden. Want daar staat zondag een duel tussen twee helden van de kampioenstitel in 2015 van hun club op het programma. Enfin, Matz Sels zal zeker op het veld staan wanneer Strasbourg het opneemt tegen het Reims van Thomas Foket. Die laatste staat aan de kant met een blessure.

Zondag 13.00 uur: Strasbourg - Reims

4. Galtier tegen zijn ex-team

In de Ligue 1 neemt vedettenploeg Paris Saint-Germain het op tegen de kampioen van vorig seizoen: Lille. Het is meteen ook de terugkeer van trainer Christophe Galtier naar het stadion waar hij tot vorig seizoen zijn thuiswedstrijden afwerkt. Maar voor een hemelzoete terugblik heeft de man geen tijd. Hij moet dringend zijn kleedkamer op orde krijgen. Blijft Mbappé dit keer wel lopen als hij de bal niet krijgt? Wie mag de eerstvolgende strafschop trappen: Neymar die vorige week scoorde, of nummer 1 Mbappé die vorige week miste? Allemaal vragen die ons zondagavond zullen bezighouden.

Zondag 20.45 uur: Lille - Paris Saint-Germain

© AFP

5. Duwt Liverpool ManU nog dieper in de stront?

Een topper op een maandagavond. Het is niet de gewoonte van de Premier League. Misschien komt het omdat Manchester United niet meer als topclub wordt beschouwd? Zou zomaar kunnen nu ze na de pandoering van vorige week tegen Brentford troosteloos laatste staan. En net dan komt grote rivaal Liverpool over de vloer. Duwen zij trainer Eric ten Hag nog wat dieper in de stront? Of is dit het moment van de verrijzenis van Manchester United. Want met amper twee op zes kan Liverpool zich ook geen misstap permitteren.

Maandag 21.00 uur: Manchester United - Liverpool