Festival ‘100% Retro’ met Helmut Lotti en Soulsister in Bobbejaanland dag op voorhand plots afgelast

Het muziekfestival 100% Retro in Bobbejaanland gaat morgen, 20 augustus, niet door. Een dag voor het begin van het event kregen mensen die een ticket kochten een mailtje daarover. “Ik kocht vrijdag zes tickets, drie uur later werd het festival geannuleerd”, getuigt lezeres Agnes Tilmans.

Ook Laura Lynn stond op de affiche van het afgelaste festival. — © RR

“Ondanks de veelbelovende verkoopresultaten in aanloop van het retrofestival 100% Retro in Bobbejaanland, kon de lijn niet doorgetrokken worden door de actuele economische situatie”, laten de organisatoren weten in een mailtje. “In samenspraak met verschillende partners is beslist om het evenement te verplaatsen naar zondag 20 augustus 2023. De tickets blijven geldig voor de nieuwe datum.”

Het retrofestival in pretpark Bobbejaanland heette vroeger Yesterdayland en dat had al drie edities achter de rug maar de kaartenverkoop viel dit jaar blijkbaar tegen. Op 15 augustus liet de Facebookpagina van 100% Retro nog uitschijnen dat alles op 20 augustus zou doorgaan zoals gepland.

Soulsister. — © RR

Het muziekfestival beloofde artiesten uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 en had dit jaar dertig acts op de affiche onder wie The Fortunes, The Dinky Toys, Helmut Lotti, Londonbeat, UDO, The Trammps, Frans Bauer, Mama’s Jasje, Johnny Logan, 2 Unlimited en Soulsister.

Wie toch al een kaartje kocht, mag mailen naar de organisatie voor meer info via info@100procentretro.be.

Yesterdayland

Yesterdayland, de voorganger van 100% Retro, geraakte in slechte papieren. Tegen Entertainment Partners Belgium, het vennootschap erachter, was een procedure bij faillissement opgestart. Volgens Hugo Foets van Entertainment Partners was daartegen verzet aangetekend, ging het over een laattijdige betaling en zou dat worden “rechtgezet”. Foets runde het ooit succesvolle artiestenbureau King Entertainment – met onder anderen Clouseau en Natalia in de stal - maar dat moest de boeken neerleggen in 2015.

De gemeente Bredene zette in 2017 de samenwerking met Foets stop omdat er leveranciers niet betaald zouden zijn bij het organiseren van het zomerfestival Ibiza@the Beach.

In 2019, tijdens de derde editie van Yesterdayland die elfduizend bezoekers naar Bobbejaanland lokte, zat niet alles snor: beloofde maatregelen tegen de hitte lieten te wensen over, er waren klachten over moeilijk vindbaar sanitair en afsluiter Sister Sledge kon slechts één hit spelen door vertragingen in het programma.

Begin juli van dit jaar raakte bekend dat Yesterdayland nu 100% Retro Festival zou gaan heten.

Niet normaal

Artiestenmanager Ilia Beyers had met Helmut Lotti en Laura Lynn twee van zijn vedetten op de affiche van het gecancelde festival staan: “Wij hebben ook deze morgen pas (vrijdagochtend, red.) een mail gehad waarin staat dat het 100% Retro Festival niet doorgaat.”

Het is volgens Beyers niet de gewoonte dat er pas de dag voor de start van een festival wordt meegedeeld dat alles geannuleerd is. “Da’s helemaal niet normaal”, werpt de manager op. “Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. We wachten af welke uitleg we krijgen. Er zijn al gemaakte kosten en het is helemaal niet zeker dat onze artiesten volgend jaar aanwezig kunnen zijn op de nieuwe gekozen datum.”

Afgaande op het mailtje van de organisatie is een tegenvallende ticketverkoop de oorzaak van het schrappen van het retrofestival. “Je hoort deze zomer wel meer dat mensen heel lang wachten om een ticket te kopen. De crisis zet de rem op budgetten. We horen van vele festivalorganisaties dat ze in de laatste twee à drie dagen voor de start nog heel veel tickets verkopen deze zomer”, weet Beyers. “Misschien hebben ze bij 100% Retro gewacht en gehoopt dat het toch nog zou lukken? Hier en daar hoorde je wel al over festivals met minder opkomst door hoge ticketprijzen of te veel concurrentie. Maar het is de eerste keer deze zomer dat ik van een annulatie hoor.”

Terugbetaling

Verschillende lezers reclameren over de gang van zaken bij 100% Retro. Voor Agnes Tilmans uit Maasmechelen is het schrappen van het festival heel zuur. “Ik heb vrijdagvoormiddag nog zes tickets gekocht voor 486 euro. Drie uur later laten ze weten dat het festival niet doorgaat, ik ben razend en wil mijn geld terug”, mort Agnes.

“Het overaanbod en gratis festivals spelen ons parten”, reageert organisator Hugo Foets. “Het zou niet rendabel zijn om het festival te laten plaatsvinden.”

Maar vrijdagochtend werden nog tickets verkocht? “Zou kunnen. Pas donderdagavond laat is beslist om het festival te verschuiven, na overleg met sponsors en partners. Maar wie tickets heeft, kan die houden voor volgend jaar of krijgt zijn geld terug”, belooft Foets.