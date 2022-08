Pakjesbezorger PostNL gaat er op klaarlichte dag met fiets van jobstudent vandoor: “Schandalig”

Een koerier van PostNL is er dondernamiddag op de Mechelseweg in Baardegem vandoor gegaan met een fiets. De man was bezig aan zijn leverronde toen hij de fiets plots in de bestelwagen meenam. De feiten werden op camera vastgelegd en de politie is op de hoogte gebracht. “Zoiets doe je gewoonweg niet”, reageert Luc Blindeman. Het slachtoffer van de diefstal is een jobstudent die bij hem aan de slag was.

Het was donderdag rond 15 uur dat de pakjesbezorger van PostNL de Mechelseweg in Baardegem, nabij Aalst, kwam ingereden tijdens zijn leverronde. Plots stopte de bestelwagen langs de kant van de weg. De man stapte uit, keek even rond en nam de fiets, die vlakbij het trottoir geparkeerd stond mee in het busje.

De fiets is van een jobstudent die op dat moment aan het werk was bij zijn werkgever. “Het is schandalig dat dit gebeurt. Die jongen komt in de vakantie wat bijverdienen en dan stelen ze zijn fiets”, zegt zijn werkgever Luc Blindeman. “Zoiets doe je gewoonweg niet en dan nog op klaarlichte dag”, klinkt het.

Oude fiets

“Die fiets was oud en misschien nog 20 euro waard, maar daar gaat het niet om. Het is het principe dat je van andermans spullen afblijft”, gaat Luc verder. “Ik heb de politie van Aalst op de hoogte gebracht, maar ik denk niet dat ze die fiets nooit gaan terugvinden. Ik heb ook nog geen officiële klacht ingediend, maar ik ga dat misschien wel nog doen.”

Luc probeerde zelf ook contact op te nemen met PostNL om het voorval te melden. “Ik had jammer genoeg de indruk dat ze mij daar gewoon afgewimpeld hebben”, zegt hij.

Bij PostNL was vrijdag voorlopig niemand bereikbaar voor een reactie.