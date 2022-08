Tachtig procent van wedstrijdduiven die vermist raakten tijdens rampvlucht uit Narbonne zijn nu toch terecht

Er is wat afgevloekt de jongste weken onder de duivenmelkers. De vlucht van Narbonne was dan ook geëindigd in een waar bloedbad. In totaal 26.149 duiven, waaronder zo’n 11.000 uit ons land, werden op 29 juli juli gelost in Frankrijk om kort nadien in een zwaar onweer terecht te komen. Hierdoor raakten ze volledig gedesoriënteerd. Zo’n 20.000 duiven, waaronder heel wat kampioenen, werden als verloren beschouwd.

Maar vandaar, dik drie weken later, blijkt de schade al bij al nog mee te vallen. “Ondertussen zijn ongeveer 75 tot 80 procent van alle duiven die deelnamen aan de wedstrijd terug thuis. Dat valt dus goed mee. Maar het spreekt de onverantwoorde lossing nog altijd niet goed”, zegt Jef Cuypers van de Belgische duivenbond (KBDB).

Xavier Masquelin uit Houthem, bij Moeskroen, nam deel met zes van zijn beste duiven. De eerste kwam zaterdag 30 juli om 10.30 uur thuis, wat hem een vijfde prijs opleverde. De laatste is pas vorige vrijdag op zijn hok geland. “Ze was fel vermagerd en uitgeput. Maar ik mag van geluk spreken dat ze allemaal zijn teruggekeerd”, zegt hij.

Een van de vermiste duiven van Gino Marlein uit Bredene werd uiteindelijk in Hasselt gevonden, waar hij ze ging ophalen. “Er zullen zeker nog sancties volgen tegen de inrichter van de vlucht. Maar dat wordt binnenskamers besproken en er zal ook niet over gecommuniceerd worden”, zegt Jef Cuypers van de Belgische duivenbond.

