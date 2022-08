Britse gezondheidsdienst waarschuwt voor humanitaire crisis als gevolg van gestegen energieprijzen

In het Verenigd Koninkrijk hebben gezondheidsdeskundigen de regering gewaarschuwd voor een dreigende “humanitaire crisis” als gevolg van de explosief gestegen energieprijzen. “Heel wat mensen gaan mogelijk moeten kiezen tussen het overslaan van maaltijden om hun huis te kunnen verwarmen, of leven in de kou en de vochtigheid”, maakt de NHS Confederation, die de gezondheidsdiensten verenigt, zich ongerust. De koepelorganisatie vreest voor een toename van het aantal zieken en sterfgevallen als gevolg van te koude woningen.

De komende weken worden namelijk nog meer drastische stijgingen van de energieprijzen verwacht. Zo zullen particulieren in januari wellicht meer dan drie keer zo veel voor hun elektriciteit betalen dan een jaar eerder. Vorige maand nog bereikte ook de inflatie al een recordhoogte van 10,1 procent, het hoogste peil van de voorbije veertig jaar. In oktober zouden de prijsstijgingen kunnen oplopen tot meer dan 13 procent, voorspelde de Bank of Engeland.

“Het land staat voor een humanitaire crisis”, verklaarde topman Matthew Taylor van de NHS Confederation. Hij waarschuwde voor een golf van zieken in het land, en mogelijk ook een impact op de kindersterfte. “Tenzij de regering dringend actie onderneemt, zal deze situatie voor een volksgezondheidscrisis zorgen”, zei hij.

In Downing Street klonk het vorige week nog dat het aan de toekomstige premier is om iets te doen aan de crisis rond de gestegen kosten voor het levensonderhoud, maar - met op de achtergrond de talrijke stakingen in onder meer het openbaar vervoer die de historische uitholling van de koopkracht aan de kaak stellen - de roep klinkt steeds luider om de uitvoerende macht tot onmiddellijke actie aan te sporen.