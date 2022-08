Bioscoopketen Cineworld vraagt faillissement aan

Cineworld heeft net als veel andere bioscoopketens last van lage bezoekersaantallen. Filmliefhebbers hebben moeite om de weg terug te vinden naar de bioscoopzaal na de pandemie.

Enkele dagen geleden waarschuwde het aan de Londense beurs genoteerde bedrijf nog voor tegenvallende resultaten vanwege een te beperkt aanbod van blockbuster-films en voorspelde het nog maanden last te hebben van slechte bezoekersaantallen. Dat zou het verminderen van de schuld nog moeilijker maken.

Cineworld heeft 751 vestigingen in tien landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, de Verenigde Staten en Israël.

De Belgische bioscoopketen Kinepolis maakte donderdag de eerste nettowinst sinds de start van de coronapandemie bekend. In de eerste zes maanden van dit jaar was er een winst van 9,1 miljoen euro. Topman Eddy Duquenne benadrukte dat de groep financieel sterk staat. “We kunnen een periode van minder bezoekers aan”, klonk het. Kinepolis denkt ook weer aan overnames, maar is niet geïnteresseerd in (delen van) Cineworld. “We gaan geen problemen kopen”, zei de CEO donderdag. “We willen voorzichtig weer beginnen te groeien.”