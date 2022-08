Advocaat Walter Van Steenbrugge buiten vervolging gesteld in dossier van groot drugslab in Lendelede

In het onderzoek naar een omvangrijk drugslab heeft de Brugse raadkamer advocaten Walter Van Steenbrugge en Nancy Vanhee buiten vervolging gesteld. Het openbaar ministerie wilde hen vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie. In totaal werden 23 verdachten wel naar de Brugse correctionele rechtbank verwezen. “Een pure beschadigingsactie”, noemt Van Steenbrugge het in een eerste reactie.

Het onderzoek ging van start naar aanleiding van informatie over een bekende figuur in het West-Vlaamse drugsmilieu. Het gaat om een man die in 2017 al veroordeeld werd voor zijn aandeel in een cannabisplantage in Ledegem. De speurders kregen uiteindelijk een vijftiger uit Oostende als mogelijke spilfiguur in het vizier.

In het gerechtelijk onderzoek naar de productie en export van verdovende middelen voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie op 8 september 2020 een reeks huiszoekingen uit. Op een boerderij in Lendelede werd inderdaad een groot lab voor de productie van synthetische drugs opgerold. In een oude varkensstal kon tot twee ton amfetamines geproduceerd worden. Volgens het parket waren er ook effectief gevaarlijke chemische stoffen aanwezig.

Advocaat van verdachte

Meester Walter Van Steenbrugge trad in het dossier op als advocaat van een verdachte. In zijn rol als raadsman zou hij zijn boekje te buiten zijn gegaan. Daarom wilde het openbaar ministerie hem vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Voor de contacten met dezelfde cliënt werd ook meester Nancy Vanhee daarvan verdacht.

De zaak kwam op vrijdag 12 augustus al een eerste keer voor de raadkamer, maar werd toen op vraag van de verdediging van Van Steenbrugge uitgesteld. Na een zitting van bijna twee uur besliste de raadkamer om beide advocaten buiten vervolging te stellen. “Ik heb mijn cliënt 100 procent correct en professioneel advies gegeven”, reageerde meester Van Steenbrugge na de zitting. “De raadkamer vindt het zelfs de moeite niet om mij voor een rechter te brengen.” Hij noemt het “een pure beschadigingsactie”. “Ik las in de pers dat er een telefoongesprek was afgeluisterd. Dat klopt niet. Het zit niet in het dossier. Ik ga de minister van Justitie hierover contacteren.” Van Steenbrugge zei ook nog zich te zullen “beraden over eventuele acties”.

In een persbericht noemt Van Steenbrugge de beslissing van de raadkamer “logisch en vanzelfsprekend” omdat er “geen enkel bewijs is”. Hij is “verbolgen over de foute berichtgeving en framing die tot driemaal toe is ontstaan”, klinkt het verder. “Er werd vanaf dag 1 - vrijdag 12 augustus 2022 - voorgehouden alsof er in het strafdossier een afgeluisterd telefoongesprek zou voorliggen tussen Walter Van Steenbrugge en zijn cliënt. Dit is een flagrante onwaarheid en is puur fake news. Er ligt in het dossier géén afgeluisterd gesprek tussen de advocaat en zijn cliënt voor, maar integendeel: Walter Van Steenbrugge heeft herhaaldelijk gevraagd om die afgeluisterde gesprekken bij te brengen omdat precies daar uit zou blijken dat hij nooit of te nimmer een advies heeft gegeven om bewijsmateriaal weg te maken. Meer nog, nu blijkt dat de afgeluisterde gesprekken van de cliënt verdwenen zijn en niet neerliggen ter griffie, wat wettelijk verplicht is.”

“De bedoeling van de herhaaldelijke aanklachten, plotse en valse beschuldigingen is om advocaten af te schrikken, hen ervan te weerhouden zich vast te bijten in dossiers en grondig hun werk te doen, dat is absoluut niet min, het is geen goede zaak voor onze rechtstaat en dat moet stoppen”, aldus nog de advocaat. “Wie Walter Van Steenbrugge kent, weet dan ook dat de aanvallen en beschuldigingen, telkens ongegrond zoals vandaag, een omgekeerd effect hebben op hem. Ze versterken zijn drang om te blijven vechten voor rechtvaardigheid. Waarheid en rechtvaardigheid moeten altijd de bovenhand halen, zoals vandaag.” Van Steenbrugge hekelde ook meermaals de rol van het openbaar ministerie, die hem sinds het euthanasieproces zou viseren. Op de zitting zou het OM volgens de strafpleiter zelfs niet geargumenteerd hebben waarom het hem voor de correctionele rechtbank wilde brengen.

27 verdachten

In totaal wilde het parket 27 verdachten voor de correctionele rechtbank brengen. Twee verdachten zijn ondertussen echter overleden, waardoor werd vastgesteld dat de strafvordering voor hen vervallen is. Uiteindelijk werden dus 23 mensen naar de strafrechter verwezen voor hun aandeel in de zaak.

Vijf verdachten zitten momenteel nog in voorhechtenis. Het gaat onder anderen om Charles K., een Oostendenaar die in februari 2022 al vier jaar effectieve celstraf kreeg voor drugsfeiten. Samen met enkele kompanen wilde hij cocaïne verstoppen in ladingen diepvriesvis, maar van die trafiek vanuit Zuid-Amerika kwam uiteindelijk niets in huis. Ook enkele Nederlanders zitten in de cel voor hun vermoedelijke betrokkenheid bij het drugslab.