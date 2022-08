Vlaanderen maakt jaarlijks 6 miljoen vrij om innovatieve bedrijven te ondersteunen

Het convenant is geldig voor de periode 2023-2027 en werd ondertekend door het Vlaams Gewest, Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en Team Bedrijfstrajecten vzw (VLAIO en Unizo).”Ondernemers en ondernemingen zijn essentieel voor de verdere uitbouw van de welvaart in Vlaanderen”, zo zei de minister bij de ondertekening. “Door onze bedrijven te ondersteunen, te begeleiden en te versterken, helpen we hen bij de duurzame en digitale transformatie van hun business.”

Met de ondertekening wordt het huidige convenant, dat eind dit jaar afloopt, verlengd. Dankzij het convenant werd in 2018 het Team Bedrijfstrajecten vzw opgericht dat de afgelopen drie jaar 9.419 bedrijven adviseerde bij de uitwerking van hun groei- en innovatieplannen. Met 5.707 ondernemers werd een concreet begeleidingstraject aangegaan. Die ondersteuning kan gaan van het meehelpen versterken van het businessmodel, informeren over steunmogelijkheden en gidsen binnen partnerlandschap. Ook voor gespecialiseerde expertise, zoals intellectuele eigendom, het opstellen van een goede financieringsmix of sectorspecifieke kennis, kunnen ondernemers bij hen aankloppen.

Duurzaamheid

In het nieuwe convenant verschuift de focus naar thema’s als duurzaamheid en digitalisering. Zo wordt er met de bedrijven gekeken hoe ze op een circulaire en duurzame manier kunnen ondernemen met respect voor mens en planeet.Ook de digitale transformatie blijft de komende jaren topprioriteit, met creatieve kmo’s die volop de mogelijkheden van artificiële intelligentie exploreren. Het doel van de VLAIO-bedrijfsadviseurs is om Vlaamse bedrijven innovatieve projecten te doen realiseren die een positieve impact hebben op de toekomst van ons allemaal.

Eén van de bedrijven die de afgelopen drie jaar een beroep deed op het Team Bedrijfstrajecten was het Limburgse fruitbedrijf Fruitsnacks. Zij investeerden in een innovatieve koelinstallatie van VOS Technics dat 100 procent natuurlijke koudemiddelen gebruikt en zetten daarmee in op de volledige recuperatie van warmte en energie in hun processen. De koelinstallatie is natuurvriendelijk en heeft geen impact op het milieu omdat er met ammoniak in plaats met freon gekoeld wordt en er geen CO2 uitgestoten wordt.