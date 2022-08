Juntaleider Myanmar bereid tot gesprekken met Aung San Suu Kyi na haar proces

Het hoofd van de junta in Myanmar, Min Aung Hlaing, is bereid om met de voormalige leidster Aung San Suu Kyi te onderhandelen om een oplossing te vinden voor de crisis die is ontstaan na de militaire staatsgreep van vorig jaar. Hij wil dat wel enkel doen na haar proces. “Zodra de procedure tegen haar overeenkomstig de wet is afgerond, zullen we onderhandelingen overwegen, afhankelijk van haar reactie”, stelt Min Aung Hlaing in een verklaring.