KMI waarschuwt met code geel voor onweer: bekijk hier waar en wanneer

Vanavond vallen er over een groot deel van het land buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn met neerslaghoeveelheden van meer dan 10 liter per vierkante meter in 1 uur tijd, laat het KMI weten. Vooral Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel zullen worden getroffen.

De waarschuwing geldt tot 4 uur vannacht. Zaterdag wordt het opnieuw zonnig met enkele stapelwolken.