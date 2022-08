Politie in Nicaragua bestormt woning van regeringskritische bisschop

Het bisdom van Matagalpa, in het noordoosten van Nicaragua, wordt al sinds 4 augustus omsingeld door de politie. Alvarez werd zo samen met een tiental religieuzen en leken de facto onder huisarrest geplaatst.

© AFP

Vrijdag is de politie het gebouw binnengedrongen om de bisschop op te pakken. “Op dit moment is de nationale politie de bisschoppelijke curie binnengedrongen”, zo meldt het bisdom in een korte verklaring op Facebook. “Ze hebben hem (Alvarez) met geweld meegenomen en we weten niet waar hij is”, zegt Vilma Nuñez, voorzitter van het Nicaraguaanse Centrum voor Mensenrechten (Cenidh). De regering geeft voorlopig geen commentaar op de arrestatie.

Aanzetten tot haat

De autoriteiten beschuldigen de bisschop van aanzetten tot haat en van “destabiliserende handelingen” tegen de staat. Alvarez had eerder de sluiting van vijf katholieke radiostations in zijn bisdom aan de kaak gesteld. Hij vroeg daarbij om respect voor de godsdienstvrijheid en eiste ook om een einde te maken aan de “intimidatie” van de katholieke kerk.

De regering van Daniel Ortega heeft de voorbije weken de druk op de katholieke kerk opgevoerd. In heel het land werden zeven katholieke radiostations uit de ether gehaald en er werd ook een processie verboden. Ook hebben de nonnen van de Missionarissen van Naastenliefde, een congregatie die werd opgericht door Moeder Teresa, het bevel gekregen het land te verlaten.

De kerk wordt beschouwd als een van de laatste kritische stemmen in Nicaragua, nadat heel wat oppositieleden en journalisten werden gearresteerd of tot ballingschap werden gedwongen.