Buurvrouw van Hyacinth ‘Bouquet’ uit ‘Schone Schijn’ overleden

De Britse actrice Josephine Tewson is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat maakte haar manager vrijdag bekend. In ons land werd de vrouw bekend door haar rol in ‘Schone Schijn’.

“Josephine is de voorbije nacht vredig ingeslapen in Denville Hall”, luidt het in de mededeling, verwijzend naar het woonzorgcomplex in Northwood waar Tewson verbleef.

Ze begon haar carrière in de jaren 1950 op verschillende theaterpodia in West End, in het centrum van Londen. Maar haar bekendste rol was die van Elizabeth Warden in de BBC-reeks ‘Keeping Up Appearances’, in onze contreien bekend als ‘Schone Schijn’. Daar morste Liz, een lief personage dat snel nerveus werd bij haar buurvrouw Hyacinth ‘Bouquet’ Bucket, al snel met haar koffie tijdens bezoekjes. De Britse openbare omroep zond 44 afleveringen en vijf seizoenen van de komische serie uit, van 1990 tot 1995.

Josephine Tewson vertolkte daarnaast ook Miss Davenport in de Britse sitcom ‘Last of the Summer Wine’ en was sporadisch te zien in ‘Midsomer Murders’. In 2015 was ze voor het laatst te zien in een tv-reeks. De vrouw was drie jaar lang getrouwd met acteur Leonard Rossiter.