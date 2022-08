Vrouw getuigt dat topvoetballer haar drie keer in een half uur heeft verkracht: “Vertel het aan niemand en je kan hier elke avond komen”

“Vertel het aan niemand en je kan hier elke avond komen”, dat zou topvoetballer Benjamin Mendy (28) aan een van zijn slachtoffers hebben gezegd, nadat hij haar drie keer in een half uur tijd had verkracht. “Alsof het een voorrecht was om met hem naar bed te mogen gaan”, zo getuigde de 24-jarige vrouw in de rechtbank. De op non-actief gezette linksachter van Manchester City staat terecht op verdenking van verkrachting van minstens acht vrouwen.