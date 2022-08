STVV versterkt zich met Japans recordinternational Shinji Okazaki

Witte rook op Stayen: in haar zoektocht naar extra aanvallende impulsen legde STVV vandaag Shinji Okazaki vast. De voorbije weken streek de Japanse recordinternational neer in Sint-Truiden voor een testperiode. Tijdens deze trainingen wist de ervaren aanvaller trainer Hollerbach snel te overtuigen van zijn kwaliteiten.

“Ik ben blij om aan te sluiten bij deze ambitieuze club”, vertelt de sluipschutter. “Mijn ambitie is duidelijk: zoveel mogelijk goals maken voor de Kanaries. Tijdens de trainingen heb ik al gemerkt dat er kwaliteit in deze ploeg schuilt. Met mijn ervaring en doelgerichtheid wil ik het team helpen om resultaten te boeken en zo snel mogelijk op te klimmen in het klassement.”

Okazaki’s voornaamste wapenfeit is de wonderbaarlijke kampioenstitel met Leicester, waar hij een koningskoppel vormde met Jamie Vardy. Daarnaast was de 36-jarige spits ook actief in Duitsland (VfB Stuttgart, FSV Mainz) en Spanje (Malaga, Huesca en Cartagena). Als international maakte hij onder andere deel uit van de kern toen Japan het in 2018 op de wereldbeker opnam tegen België. Voor het nationale team vond Okazaki in 119 wedstrijden maar liefst 50 keer het net.

“Okazaki voegt dat tikkeltje extra toe aan de huidige kern”, beaamt technisch directeur André Pinto. “Shinji heeft natuurlijk bergen internationale ervaring. We rekenen erop dat hij dit deelt met de andere spelers, en zo onze ploeg naar een hoger niveau tilt. Daarnaast rekenen we uiteraard op Shinji om doelgevaar te creëren. Daar heeft ons team nood aan, zeker na het uitvallen van Hayashi.”