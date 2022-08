Unieke beelden tonen hoe dolfijnen jagen en zelfs giftige slangen opeten

Amerikaanse wetenschappers hebben unieke beelden vrijgegeven van enkele jagende dolfijnen. Aan de dolfijnen, die mijnen opsporen voor de Amerikaanse marine, werd een GoPro bevestigd, die hun doen en laten onder water filmde. Het is voor de eerste keer ooit dat we kunnen zien hoe deze dieren nu precies te werk gaan tijdens hun jacht.

De beelden leveren heel wat verrassingen op: zo wordt het gebruik van een sonar en hun speciale ‘kliks’ duidelijk. Verder verbaasden de dolfijnen de wetenschappers ook door de vissen naar binnen te zuigen in plaats van ze op te jagen. Daarnaast werden ze ook gefilmd terwijl ze giftige zeeslangen opaten. Voordien waren die zeeslangen enkel het onderwerp van een kat-en-muis-spelletje van de dolfijnen. De wetenschappers zijn alvast razend enthousiast over het nieuwe beeldmateriaal: “Dit is een ongelofelijke toevoeging aan de reeds bestaande literatuur. Het biedt een grondige analyse van hun jacht aan, iets wat anders amper te verwezenlijken zou zijn.” (tact)