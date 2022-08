Nog meer transfergeweld bij Cercle: Ghanees Abu Francis moet Brugs middenveld versterken

LEES OOK. Yann Gboho moet Matondo doen vergeten bij Cercle

Carlos Avina, de Mexicaanse sportief directeur van Cercle heeft drukke dagen achter de rug. Met Yann Gboho van Rennes haalde hij de vermeende opvolger van Rabbi Matondo en voor de U23 in tweede nationale de Mexicanen Espinoza en Wilke. Daar komt nu ook nog de 21-jarige Abu Francis van het Deense FC Nordsjaelland bij. Na het wegvallen van Edgaras Utkus wegens een knieoperatie was men nog op zoek naar een extra middenvelder.

De Ghanees Francis kwam in 2019 naar FC Nordsjaelland en speelde er in totaal 55 wedstrijden. De offensieve middenvelder scoorde acht keer. Zijn transfer hing al langer in de lucht want de laatste weken speelde hij nog weinig. Hij lag in Denemarken nog onder contract tot 2023. Francis heeft een transferwaarde van 1 miljoen euro zodat Cercle allicht nog een paar 100.000 euro heeft moeten betalen voor de Ghanees, die net als Gboho zou kunnen spelen tegen Genk maar allicht nog niet wordt geselecteerd.