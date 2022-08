Foto’s uit FBI-dossier over mishandeling Angelina Jolie door Brad Pitt gelekt

Ooit waren ze smoorverliefd. Twee mooie mensen, succesvol en rijk. Maar in 2016 kwam aan hun sprookjeshuwelijk een einde. Sindsdien kunnen ze elkaars bloed drinken. Nu zijn beelden opgedoken uit het FBI-dossier die geruchten over fysiek geweld zouden kunnen staven. Op de beelden is te zien dat de actrice vol blauwe plekken staat. Toch wordt Pitt niet vervolgd. En dat maakt haar woest.

Het was tijdens een vlucht van Frankrijk naar Los Angeles, zo beweerde Jolie, dat haar ex haar naar het toilet achteraan in de privéjet sleurde en haar daar eens duchtig door elkaar heeft geschut. Dat was niet de eerste keer, zegt ze. Pitt ontkent dat hij haar fysiek heeft mishandeld en dat hij geschreeuwd zou hebben dat ze hun familie kapot maakte, zoals zij altijd heeft beweerd.

De actrice beweerde dat ze verwondingen aan haar rug en elleboog opliep bij het incident. Ook haar hand raakte gewond. Zwart-witbeelden, die zijn opgenomen in het FBI-rapport en nu zijn uitgelekt, tonen inderdaad blauwe plekken aan Jolie’s hand en elleboog.

In zijn eindrapport over het onderzoek concludeerde het Los Angeles County Department of Children and Family Services echter dat Pitt (58), die heeft toegegeven problemen met alcohol heeft gehad, geen van zijn kinderen fysiek heeft mishandeld. Hij zegt dat hij geen vinger heeft uitgestoken naar Jolie. Hij wordt dan ook niet vervolgd.

De actrice houdt vol dat Pitt zich als ‘een monster’ gedroeg, omdat hij non-stop klaagde en tegen de kinderen schreeuwde. Hun leven was een hel, zegt ze. De beelden met de blauwe vlekken, bewijst volgens haar hoe hij te keer ging.

In 2016 liep hun relatie definitief af. Tot mei 2021 had Jolie de volledige voogdij over alle zes kinderen. Een rechter in Californië verleende Pitt op dat moment echter de gezamenlijke voogdij, meer dan vier en een half jaar nadat de procedure voor het eerst was begonnen.

Het maakt Jolie allemaal woest, zodat ze keer op keer in de tegenaanval gaat.

Uit het FBI-rapport blijkt dat de actrice intussen klacht zou hebben ingediend tegen de FBI, nadat werd beslist om niet over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van haar ex-man. Ze deed dit onder een nickname: ‘Jane Doe’. Ze wil weten waarom Pitt vrijuit gaat.

En zo komt er maar geen einde aan hun vechtscheiding, waarover de jongste jaren uitvoerig werd bericht in de media.