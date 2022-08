Hotel in Somalische hoofdstad aangevallen door terroristen van al-Shabaab: minstens zes doden

Er werden verschillende explosies gehoord in de buurt van het Hayat-hotel. De aanvallers zouden meteen na de eerste ontploffingen het hotel hebben bestormd, meldt Abdukadir Hassan van de lokale politiediensten. Enkele minuten later volgde nog een ontploffing, die het leven kostte aan leden van de hulp- en veiligheidsdiensten die ter plaatse waren gekomen.

Er vindt vrijdagavond nog een vuurgevecht plaats tussen de veiligheidsdiensten en de jihadisten, die zich in het hotel hebben verschanst.

Volgens politieagent Abdullahi Modobe zijn zeker zes mensen om het leven gekomen, maar zal het aantal slachtoffers waarschijnlijk nog verder oplopen.

Het Hayat-hotel is een populaire ontmoetingsplaats voor overheidsmedewerkers, journalisten en zakenmensen. De aanval op het hotel is via een online mededeling onmiddellijk opgeëist door al-Shabaab. De islamistische beweging zaait al jaren terreur in het land. Al-Shabaab probeert de regering af te zetten om een islamistische staat op te richten.