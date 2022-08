Just Eat Takeaway heeft zich lelijk verslikt in enkele internationale overnames. — © BELGAIMAGE

De Nederlandse maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com heeft zijn belang van 33 procent in het Braziliaanse iFood voor 1,8 miljard euro verkocht aan Prosus. Een zet die de beleggers smaken: zij stuurden het aandeel vrijdag liefst een kwart hoger. Nochtans wou dezelfde koper vorig jaar nog 2,3 miljard euro neertellen. Maar de tijden zijn veranderd, zoveel is duidelijk.