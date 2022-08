Prima halfjaar voor Shurgard: huurinkomsten liggen pak hoger dan verwacht

Dankzij extra vestigingen in onder andere Parijs en Londen groeide de totale opslagruimte in het eerste semester met 4 procent. Meteen stegen de huurinkomsten met 12 procent. Tegelijk slaagde Shurgard erin zijn prijzen op te trekken, waardoor de huurprijs per vierkante meter – voor beleggers hét belangrijkste cijfer – met een stevige 8 procent toenam naar 251 euro per vierkante meter per jaar.

Na dat sterke halfjaarrapport trekt het management zijn prognose voor heel 2022 op: Shurgard rekent nu op 10 à 12 procent meer huurinkomsten, in plaats van de eerder aangekondigde 7 procent. De groep bevestigt ook nog de opening van vijf nieuwe opslagplaatsen dit jaar, goed voor een extra 22.000 m². Voor 2023 en 2024 zitten een vijftiental projecten in de pijplijn. (krs)