Stier ontsnapt uit slachthuis en zet winkel op stelten: “Het is alsof hij wraak wou nemen”

In Lima, de hoofdstad van Peru, is een stier losgeslagen in een winkel. Het dier was op weg naar het slachthuis maar kon per toeval ontsnappen. Het liep recht een winkeltje binnen en schopte er alles kapot. “Alles wat hij tegenkwam, moest kapot”, zegt de eigenaar van de winkel. “Het is alsof hij wraak wou nemen op mensen.” Na een 40-tal minuten werd de stier overmeesterd en vastgebonden.