Beerschot scoort twee keer maar laat twee punten liggen tegen beloften van Standard, Deinze in extremis voorbij Jong Genk

Andreas Wieland voerde één wijziging door na de 1-0 zege tegen SK Beveren op de openingsspeeldag. Ilias Sebaoui werd in de basiself vervangen door Thibaud Verlinden. De beloften van Standard pakten vorig weekend een punt bij Club NXT, maar voerden noodgedwongen drie wijzigingen door. Er stonden bij de Rouches liefst zes jongens op het veld die nog geen 19 jaar waren. Maar toch was SL16 voor de pauze veruit de gevaarlijkste ploeg. Na minder dan een minuut trapte Rayan Berberi al een eerste reuzekans huizenhoog over. Halverwege de eerste helft knikte de grote Boubou Diallo een vrije kopkans onbegrijpelijk naast. Niet veel later stond diezelfde Diallo oog in oog met Mike Vanhamel. Hij kreeg de bal opnieuw niet in het kader.

Op slag van rust was het dan toch raak voor de thuisploeg. De vierde reuzekans was de goede: de 18-jarige Léandre Kuavita mocht moederziel alleen zijn tweede goal in evenveel wedstrijden voorbij de kansloze Vanhamel koppen. En Beerschot? Dat stelde daar bitter weinig tegenover. Andi Koshi trapte op slag van rust de enige echte kans van de bezoekers over. Tussendoor hadden Ramiro Vaca en diezelfde Koshi het ook al eens vanop afstand geprobeerd. De 1-0 tussenstand was halfweg gevleid voor Beerschot, SL16 had een ruimere voorsprong verdiend.

© BELGA

Dubbele reactie na de rust

Andreas Wieland moet een donderpreek hebben gegeven tijdens de rust, want amper 39 seconden na de pauze bracht Westerlo-huurling Léo Seydoux de Kielse Ratten al langszij na een prima collectieve aanval. Beerschot had even bloed geroken. Vijf minuten later dwarrelde een spectaculaire omhaalpoging van Jan Van den Bergh op de bovenkant van de lat. Helaas voor de 350 meegereisde bezoekende fans ging het offensief van Beerschot snel weer liggen. SL16 herstelde het evenwicht en het doelgevaar werd opnieuw schaarser. Nochtans lag er op de tegenaanval regelmatig veel ruimte tegen de moegestreden jonkies van Standard. De hoge pressing die Wieland zo graag van zijn manschappen wil zien kwam er op Sclessin zelden of nooit uit.

© BELGA

Tien minuten voor tijd haalde scheidsrechter Kevin Debeuckelaere de woede van heel Beerschot op de hals. Hij floot een strafschop na een vermeende fout van Séydoux op invaller Massis Guluk. Er is geen VAR in de Challenger Pro League, het protest van de bezoekers haalde dus niets uit. De piepjonge Mouad El Fanis faalde niet vanop de stip. Beerschot stond daardoor tien minuten voor tijd opnieuw op achterstand. Maar de bezoekers hadden andermaal een goede reactie in huis. De ingevallen debutant Ibrahim Alhassan buffelde een prima voorzet van Hervé Matthys voorbij de kansloze Tom Poitoux. In blessuretijd had diezelfde Poitoux nog een prima parade in huis op een afstandspoging van Ryan Sanusi. En zo bleef Beerschot steken op 2-2 na een slappe eerste en een betere tweede helft. Teleurstellend.

© BELGA

Deinze pakt in extremis de volle buit tegen Jong Genk

KSK Deinze heeft vrijdagavond op de tweede speeldag van de Challenger Pro League zijn eerste zege in de nieuwe voetbaljaargang geboekt. De Oost-Vlamingen leken op een 2-2 gelijkspel af te stevenen, maar wisten in het absolute slot van de wedstrijd alsnog het winnende doelpunt te scoren.

De Deinzenaars begonnen goed tegen de Genkse youngsters en kwamen al in de achtste minuut op voorsprong via een doelpunt van Jellert van Landschoot. De 24-jarige aanvaller liet de 1-0 op het bord noteren met een hard schot in de benedenhoek. De Genkse reactie volgde twintig minuten later na een knappe actie van 17-jarige flankaanvaller Mika Godts, die goed naar binnen sneed vanop de linkerflank en het leer beheerst in de hoek plaatste.

Een kwartier na rust wees Teo Quintero Léon Jong Genk weer op achtervolgen aan. De Limburgers knokten zich echter opnieuw langszij dankzij een late gelijkmaker van spits Sekou Daiwara. In de blessuretijd beslechte Léon de wedstrijd alsnog in het voordeel van de thuisploeg met zijn tweede doelpunt van de avond.