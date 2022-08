Het is maandag exact twintig jaar geleden dat het parlement de wet op patiëntenrechten goedkeurde. Maar die wet is niet meer aangepast aan de zorg van vandaag, waarschuwt Tom Goffin, voorzitter van de Federale Commissie voor Rechten van de Patiënt. Want het recht op informatie heeft een ongewenst gevolg.