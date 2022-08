Dries Mertens wint voor het eerst met Galatasaray, Dodi Lukébakio verliest opnieuw met Hertha Berlijn

Dries Mertens heeft in zijn tweede wedstrijd voor Galatasaray voor het eerst geproefd van de zege met zijn nieuwe club. Op bezoek bij Umraniyespor wist spits Gomis pas vijf minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. In Duitsland kon Hertha Berlijn, met Lukébakio tussen de lijnen en Boyata in de tribune, niet winnen van Borussia Mönchengladbach. Gladbach had aan een strafschop van Pléa genoeg om de drie punten te pakken.

Na de nederlaag bij zijn debuut was Dries Mertens gebrand op een eerste driepunter bij zijn nieuwe club. Tegen promovendus Umraniyespor had Galatasaray wel de nodige moeite om de zege te pakken. Mertens, die bij de rust mocht invallen had meteen een aandeel in het enige doelpunt van zijn club. Nadat doelman Serkan Kirintili in de 85e minuut onder druk werd gezet, met name op een kopbal van Mertens, strafte invaller Bafetembi Gomis de fout van de doelman af.

In het klassement hebben Mertens en co. nu zes punten, net als Adana Demirspor en Trabzonspor, die één wedstrijd minder hebben gespeeld.

Lukebakio kan nederlaag niet voorkomen

In Duitsland verloor Hertha Berlin op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Lukebakio en co. maakten het zichzelf bijzonder moeilijk door een strafschop weg te geven. Pléa pakte het cadeautje met veel plezier uit. Na de uitsluiting van Filip Uremovic kreeg Jonas Hofmann opnieuw op strafschop een uitgelezen kans om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen, maar de Duitser miste. Dodi Lukébakio stond 90 minuten tussen de lijnen. Dedryck Boyata kreeg alweer geen plekje in de kern. De verdediger is tegenwoordig persona non grata in Berlijn en staat in de belangstelling van Club Brugge.

In het klassement staat Gladbach eerste met 7 punten. Hertha Berlijn wist nog maar één puntje te pakken.