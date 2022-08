Glenn Verbauwhede is terug bij KV Kortrijk na een leven zoals in de films: “Eén nacht heb ik zelfs onder een tribune van Club moeten slapen”

Opgelicht, bestolen en beschoten, maar eveneens op de koffie bij wereldleiders en handelaar in goud: zelfs sinds Glenn Verbauwhede (37) stopte met keepen, leefde hij als in een film. Sinds begin dit jaar is de ex-doelman van Club Brugge weer op vertrouwde grond. Bij de jeugd van ‘zijn’ KV Kortrijk is Glenne coördinator van de keepers. Monoloog over een maf bestaan.