Cycloonalarm afgekondigd voor Mexico en Texas

Het systeem bevindt zich momenteel nog in de Golf van Mexico, op zo’n 400 kilometer van de monding van de Rio Grande. Tegen zaterdagavond lokale tijd zou de storm aan land kunnen gaan, waarschuwt het National Hurricane Center. Dat zou gepaard gaan met intense regenval in het zuiden Texas. Voor enkele Amerikaanse staten, zoals Arizona en New Mexico waar het erg droog is, bestaat het risico op “flashfloods” of plotse vloedgolven.

Eind augustus, begin september is traditioneel het begin van het orkaanseizoen in de regio.