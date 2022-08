Regering van Montenegro na minder dan vier maanden al gevallen

In Montenegro, een kleine staat in de Balkan die lid is van de NAVO, heeft het parlement in de nacht van vrijdag op zaterdag de regering van premier Dritan Abazovic na amper drieënhalf maand omvergeworpen. Op initiatief van de socialistische partij DPS, met de steun van nog vier andere fracties, spraken 50 van de 81 parlementsleden een motie van wantrouwen uit.

De 36-jarige groene politicus Abazovic zal waarschijnlijk nog even aanblijven tot er een beslissing is genomen over zijn opvolger.

Twee weken geleden tekende de premier nog een controversieel verdrag met de Servisch-orthodoxe Kerk. Dat was omstreden, omdat het de Kerk speciale rechten verleent over zijn gebouwen, terwijl Servië het altijd moeilijk heeft gehad met de onafhankelijkheid van Montenegro. Via het geloof en lokale pro-Servische partijen en organisaties probeert Belgrado zijn invloed uit te breiden in Montenegro, dat in 2006 onafhankelijk werd. Een aantal partijen eiste na het verdrag nieuwe verkiezingen.

Abazovic trad op 28 april aan als premier en geldt als pro-westers. Montenegro is al lid van de NAVO en streeft ook naar lidmaatschap van de Europese Unie. Maar het slaagde er onlangs wegens de politieke spanningen niet in om een onafhankelijke raad voor justitie te benoemen, zoals door Europa wordt gevraagd.