Ecuador houdt eerste volkstelling in zijn gevangenissen

Ecuador zal maandag starten met de eerste volkstelling ooit in zijn gevangenissen. In de 36 penitentiaire instellingen verspreid over het Latijns-Amerikaanse land zitten naar schatting meer dan 32.000 mensen opgesloten. Het komt er regelmatig tot geweld tussen rivaliserende bendes – sinds 2021 kwamen meer dan 400 gedetineerden om het leven – en met de telling wil Ecuador het gevangenisbeleid verbeteren.

De telling start in de gevangenissen van Tulcan en Loja, respectievelijk in het noorden en in het zuiden van het land. Nadien zijn de andere gevangenissen aan de beurt, waaronder de meest beruchte in de provincie Guayas. Het hele proces zal drie maanden in beslag nemen.