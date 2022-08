WEER. Zaterdag blijft overwegend droog

In Hoog-België en in het noordoosten hangen er zaterdagochtend lokaal enkele mistbanken of lage wolken. Maar elders is het zonnig. Aan zee blijft het zelfs de hele dag zonnig, elders komen er in de loop van de dag enkele stapelwolken. De maximumtemperaturen schommelen tussen 20 graden in de Hoge Venen tot 24 of 25 graden in het centrum. Er waait een matige westenwind.

Zaterdagavond en nacht wordt het meestal lichtbewolkt, met lokaal de vorming van nevel of mist. De minima liggen tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 15 of 16 graden aan zee.

Ook zondag zou het overwegend droog blijven.