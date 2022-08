Minstens acht burgers gedood bij aanval op hotel in Somalië

De terroristen zouden zich zaterdagochtend nog altijd in het hotel verschuilen. “De veiligheidsdiensten proberen de terroristen te neutraliseren die zich in een kamer in het gebouw hebben teruggetrokken. De meeste mensen konden worden geëvacueerd, maar er zijn toch minstens acht burgerdoden”, aldus de bron.

De aanval zou het werk zijn van de militie al-Shabaab, die in het verleden ook al westerse doelwitten in Oost-Afrika viseerde. Het Hayat-hotel in Mogadishu is een populaire ontmoetingsplaats voor overheidsmedewerkers, journalisten en zakenmensen.