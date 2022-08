Marca: “FC Barcelona denkt (opnieuw) aan Thomas Meunier”

FC Barcelona is op zoek naar een rechtsachter en probeert Juan Foyth los te weken bij Villarreal, maar de transfersom is momenteel een struikelblok. Als goedkoper alternatief denkt Barça aan Rode Duivel Thomas Meunier (30), die afgelopen winter al in beeld was, zo schrijft de Spaanse sportkrant Marca. Er zijn nog geen onderhandelingen opgestart over onze landgenoot.