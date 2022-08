Zuhal Demir werft 25 extra tijdelijke justitieassistenten aan voor proces over aanslagen van 2016

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) werft 25 extra tijdelijke justitieassistenten aan om de slachtoffers van de aanslagen van 2016 te ondersteunen tijdens het proces over die aanslagen en hen de nodige nazorg te bieden. Achttien mensen zijn ondertussen al aangeworven via een eerste centrale aanwervingsprocedure.

Tijdens het proces dat in oktober begint, zal een pool worden samengesteld van 38 justitieassistenten die in een beurtrol aanwezig zullen zijn “om de impact van het proces op de diensten slachtofferonthaal en de justitiehuizen te ondervangen”, zegt De Vreese, op basis van het antwoord van Demir op een parlementaire vraag. Van de 25 extra assistenten die aangeworven worden zijn er al achttien geselecteerd, de overige zeven worden geselecteerd via een tweede aanwervingsprocedure op lokaal niveau.

De dienst slachtofferonthaal heeft de slachtoffers ook al voorbereid op het proces. Ze werden in februari aangeschreven met extra uitleg over het verloop en de procedure van het proces. In mei werden de slachtoffers opnieuw gecontacteerd met bijkomende praktische informatie over het proces. In juni vond er een eerste bezoek aan de assisenzaal voor slachtoffers en hun nabestaanden plaats, georganiseerd door de dienst slachtofferonthaal. In september vindt een tweede bezoek plaats voor die slachtoffers die dat wensen.

“De slachtoffers hebben verschrikkelijk veel leed meegemaakt. Ze zijn het slachtoffer geworden van terroristen die onze samenleving wilden treffen en destabiliseren. We zijn het als samenleving dan ook verschuldigd om hen met raad en daad tijdens het proces bij te staan”, aldus Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA).

Demir liet nog weten dat de dienst slachtofferonthaal van het Nederlandstalige justitiehuis in Brussel sinds de aanslagen al 686 personen heeft ondersteund. Naast bijstand tijdens de gehele gerechtelijke procedure, gaat het ook over het verschaffen van informatie inzake de procedure, de rechten, de schadevergoeding, de financiële hulp, enzovoort.