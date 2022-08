Ook de achterkleinzoon van ‘The unkillable soldier’ werd al neergeschoten: “Maar ik heb een achterstand op mijn overgrootvader”

The unkillable soldier, aflevering 5

Als kind wist hij al dat oorlog zijn plek was. Hij speelde soldaatje met speelgoedgeweren, en zijn overgrootvader was niemand minder dan ‘The unkillable soldier’. Anthony Loyd (55) trok met het Britse leger naar de Golfoorlog, en is nu een van ’s wereld bekendste oorlogscorrespondenten voor ‘The Times’. Hij zag de gruwel van een vijftiental conflicten, raakte door de impact ervan aan de heroïne, en werd zelf ook neergeschoten. Maar aan stoppen denkt hij niet: “Ik hou van mijn job.”