Felle brand in munitiedepot in Rusland, vlakbij de Oekraïense grens

Vanuit Belgorod worden er vaak raketten afgevuurd op Oekraïne, zoals zaterdagochtend te zien was in Charkov — © AP

Een felle brand in een munitiedepot dwong gisteren twee dorpen in Rusland tot evacueren. Tegelijk waren er nieuwe explosies in de buurt van militaire doelwitten op de Krim. Een praktijk die door Rusland al is bestempeld als “sabotage” door Oekraïne.