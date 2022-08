Goed nieuws voor scheepvaart: waterpeil in Rijn stijgt

Het waterpeil van de Rijn in Duitsland is zaterdag enkele centimeters gestegen. Weken van aanhoudende droogte deden het waterniveau er fors dalen, waardoor commerciële scheepvaart in het gedrang kwam.

In Kaub – tussen Main en Koblenz – in het westen van Duitsland is het waterpeil zaterdag gestegen naar 44 centimeter. Vrijdag werd nog 35 centimeter gemeten, aldus de Duitse autoriteiten.

Het waterniveau in Kaub is cruciaal, omdat de rivier er erg ondiep is. Als het water er te veel zakt, wordt commerciële scheepvaart moeilijk. De Rijn is één van de belangrijkste commerciële transportwegen in Europa.